Torpil şüphesiyle soruşturma açıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Proje Destek Ofisi tarafından “Genç Beyinler Büyük Fikirler” başlıklı bir yarışma düzenlendi. Para ödüllü yarışmayı düzenleyen ofisin koordinatörün ekibine 5 ödül verilmesi dikkat çekti. Yarışmayı kazanan kişilerin düşük puan aldığı iddia edildi.

BirGün’ün “Ödüllü yarışmada torpil şüphesi” başlıklı haberle gündeme getirdiği haber ve yarışmayla ilgili yapılan başvurular sonrasında yarışma hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Yarışmanın sosyal bilimler kategorisinde değerlendirme kurulunda yer alan bir akademisyen, yarışma sonuçlarıyla ilgili olarak dilekçeyle yaptığı başvurular sonrasında soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermeye çağırıldı.

Akademisyene gönderilen yazıda Bolu-Düzce Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında gerçekleştirilen Genç Beyinler Büyük Fikirler yarışmasına ilişkin soruşturma açıldığı ve bu kapsamda tanıklığına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

‘PROJE PAZARI BAŞARISI’

BAİBÜ Proje Destek Ofisi tarafından 24 Nisan 2025 tarihinde “Genç Beyinler Büyük Fikirler” başlıklı bir yarışma düzenlendi. Proje Destek Ofisi Koordinatörü olan ve aynı zamanda yarışmanın da Değerlendirme ve Düzenleme Kurulu’nda yer alan Doç. Dr. Güven Akçay’ın kendi soyadından oluşturduğu “Akçay Project Team” isimli grubun tam 5 farklı ödül aldığı öğrenildi. Akçay bu sonucu sosyal medya hesabından, “Akçay Project Team ekibinin proje pazarı başarısı. Toplam 5 ödüle layık görüldük” şeklinde duyurmuştu.