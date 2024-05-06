Torpil üniversitesi

Sık sık torpil ve özel kadro ilanlarıyla gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi’nde bir torpil daha yapıldığı iddia edildi. Göç Enstitüsü kadrosunda şaibe gündeme geldi.

Berkay SAĞOL

Kişiye özel kadrolar ve torpilli alımlarla daha önce defalarca gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi’nde (GAÜN), Göç Araştırmaları Enstitüsü kadrosuna için ilan edilen araştırma görevlisi sonuçlarında torpil şüphesi uyandı. Açılan kadro için yapılan giriş sınavında önce kimse yeterli not alamadığı için kadro iptal edildi. Sonrasında enstitü müdürü değişti ve özel şartlarla açılan yeni ilanda puanları en düşük olan kişi kadroya girdi.

GAÜN Göç Araştırmaları Enstitüsü, 24 Kasım 2023 tarihinde ilan vererek 4 araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlanın ikisinin şartlarında, “İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisine ‘Göç Araştırmaları’ alanında lisansüstü eğitim verilecektir”, diğer ikisinin şartlarında ise “İlgili alanda doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisine ‘Göç Araştırmaları’ alanında lisansüstü eğitim verilecektir” ifadeleri kullanıldı.

44 kişinin başvurduğu doktora ilanı için 7 kişi üniversitenin yapacağı giriş sınavına girmeye hak kazandı. 20 Aralık 2023’te yapılan giriş sınavı sonrasında sınava girenlerin tamamı 70 puanın altında kaldığı için hiç kimse kadroya giremedi. Göç Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Zeynel Özlü yerine Prof. Dr. Mehmet Çiçek’in Enstitü Müdürü olarak 28 Aralık 2023 tarihinde göreve başlamasının hemen ardından 29 Aralık’ta üniversite aynı bölüme araştırma görevlisi alınması için tekrar ilan yayınladı.

İLAN TEKRAR YAYINLANDI

Bu kez yayınlanan ilanda bir öncekinden farklı olarak, “Tarih, İktisat, İlahiyat veya Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezunu olma” şartı arandı. Yeniden açılan ilanın giriş sınavına 3 kişi katılırken, ALES, mezuniyet puanı ve yabancı dil puanı 3 aday arasından en düşük olan C.Ş.D. 80 puanla kadroya alındı. Diğer iki adaya ise 35 ve 40 puan verildi. Kadroya giren C.Ş.D. iptal edilen ilk ilanın ön değerlendirme sonucuna göre son sırada yer aldı. C.Ş.D.’nin aynı zamanda üniversitenin yaptığı giriş sınavında da 35 puan alarak sınava giren kişiler arasında sonuncu olduğu görüldü.

Göç Araştırmaları Enstitüsü yüksek lisans araştırma görevlisi için açılan ilanın sonuçlarında da yine torpil şüphesi uyandı. 20 Aralık 2023’te yapılan giriş sınavı sonrasında sınava giren 7 kişide 70 puanın altında kaldığı için hiç kimse kadroya giremedi. 29 Aralık’ta yayınlanan araştırma görevlisi kadrosunun sınavına ise iki kişi girmeye hak kazandı. 75 puan alarak kadroya giren Y.S.’nin lisans mezuniyet puanının ve yabancı dil puanının ikinci sıradaki adaydan daha düşük olduğu görüldü. Kadroya giren Y.S. iptal edilen ilk ilanın giriş sınavında 35 puan alarak sınava giren kişiler arasında altıncı olduğu öğrenildi.