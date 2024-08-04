Torpille işe alınan AKP’lilere tepki

HABER MERKEZİ

Çorum Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere 20 ayrı meslek grubunda 57 kişiyi alacağını duyurmasının ardından iş için 1837 başvuru oldu.

Sonuçlara göre AKP Çorum İl Başkanlığı’nda çaycı olarak çalışan kişinin vidanjör yardımcısı, AKP Çorum İl Başkanının şoförünün de pikap şoförü olarak Çorum İl Özel İdaresi’nde işe alındığı ortaya çıktı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, partililer ve iş başvurusunda elenenlerin aileleri torpilli alımlara tepki gösterdi.

Tahtasız, “Torpil iddiaları işe alımların sonuçlanmasıyla birlikte tescillendi. Çorum Valisi Zülkif Dağlı’ya ve İl Özel İdaresi Müdürü Recep Çıplak’a bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu torpilli işe alımları iptal edin" dedi. Çocuğunun boru kaynağı ustası olarak işe girmek için başvuru yaptığını ancak onun yerine hiç kaynak bilmeyen birinin işe alındığını ifade eden bir anne ise "Hiç kaynak bilmeyen birinin polietilen boru kaynağı ustası olarak işe alındığını, bize de teselli olsun diye oğlumun birinci yedek kaldığını gördük. Ben adalet istiyorum” diye konuştu.