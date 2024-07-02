Torpille kariyer

Milyonlarca genç işsiz kalırken, AKP’liler torpille istediği yere geliyor. AKP’li Yörükoğlu’nun kızının sırasıyla Amasya Belediyesi, Çevre Bakanlığı ve son olarak da DHMİ’ye girdiği ortaya çıktı.

AKP iktidarları döneminde olağan hale gelen eş-dost-akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi. İsmi, 2016 yılında Amasya Belediyesi’ndeki torpili ortaya koyan Başbakanlık Etik Kurulu’nun raporu ile duyulan Duygu Yörükoğlu’na yeni bir koltuk daha bulunduğu öğrenildi. 2004 yılı itibarıyla AKP’li belediye başkanlarınca yönetilen Amasya Belediyesi, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler ile MHP’ye geçti. Belediyenin MHP’ye geçmesinin ardından eski defterler açıldı.

İSMİ TORPİL İLE ANILDI

Başbakanlık Etik Kurulu’nun 2016 yılında hazırladığı ve AKP’li belediye yönetimine teslim ettiği rapor, yönetimin değişmesi ile kamuoyuna duyuruldu. Rapora göre, AKP’li Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in eşinin akrabası, Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem’in oğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen’in kızı ve Fen İşleri Müdürü Tuncay Yörükoğlu’nun kızı sınavsız olarak belediyede işe başladı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde belediyenin MHP’ye geçmesinin ardından, belediyeye torpille giren isimler birer birer işten ayrılmak zorunda kaldı.

Sınavsız şekilde işe girdiği Amasya Belediyesi’ndeki işinden istifa eden Amasya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tuncay Yörükoğlu’nun İç Mimar olan kızı Duygu Yörükoğlu, Ağustos 2019’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na girdi.

DHMİ’YE UÇTU

AKP döneminde Amasya Belediyesi’ne sınavsız giren, ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na transfer olan Yörükoğlu’nun şimdi de bir başka kamu kurumunda işe yerleştiği belirlendi. İç Mimarlık yapan Duygu Yörükoğlu’nun DHMİ’de göreve başladığı bildirildi. Yörükoğlu, sosyal medya hesaplarındaki biyografisine de DHMİ’yi ekledi.