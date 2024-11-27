Torreira ‘dalya’ için gün sayıyor

Spor Servisi

Sarı-kırmızılı ekipteki 3’üncü sezonunu geçiren Torreira, Süper Lig’de geride bıraktığı 2 sezonda da şampiyonluk yaşadı. İstikrarlı bir performans sergileyen Torreira, Galatasaray’ın bu sezon oynadığı 19 maçın 18’inde görev aldı.

Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maçta görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. Ağustos 2022’de 6 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olan Torreira, Süper Lig’de geride bıraktığı 2 sezonda da şampiyonluk yaşadı.