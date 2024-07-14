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Tortum'da heyelan: Erzurum-Artvin karayolu trafiğe kapandı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aksu Kapı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yol, 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Güncel
  • 14.07.2024 21:36
  • Giriş: 14.07.2024 21:36
  • Güncelleme: 14.07.2024 21:38
Kaynak: iHA
Tortum'da heyelan: Erzurum-Artvin karayolu trafiğe kapandı
FOTOĞRAF: İHA

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aksu Kapı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yol, 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
Son zamanlarda Tortum ve Uzundere'den gelen heyelan ve sel haberlerinde artış yaşandı. Bölgeye kısa süreli ancak etkili yağan sağanak yağmur, tüm bölgeyi olumsuz etkiledi.

Sürücülerin bu bölgeden geçerken dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.
Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışların devam edebileceğini ve heyelan riskinin sürebileceğini belirterek, vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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