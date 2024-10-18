Torun Center, Şişli Belediyesi tarafından mühürlendi

Türkiye’nin zihnine, inşaatında asansör düşmesi sonucu 10 emekçinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle kazınan İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlendi.

Odatv’nin haberine göre Şişli Belediye zabıtası tarafından tutulan Yapı Tatil Tutanağı'nda, devasa rezidansın bazı katlarında iskan sonrası bağımsız bölüm duvarlarının kırılarak birleştirildiği belirtildi.

Belediye zabıtası tarafından dün (17 Ekim) düzenlenen mühürleme tutanağında, rezidanstaki D blokta yer alan çok sayıda daire adına "basit onarım izni" alınıp, daha sonra kapsam dışına çıkılarak, "kat betonlarının kesildiği" ifade edildi.

12 BİN METREKARELİK AYKIRI YAPILAŞMA

Bir örneği proje sahibi Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye tebliğ edilen tutanakta, binanın 8 ayrı katındaki çok sayıda dairenin, iç duvar ve betonları kesilerek birleştirilmesi suretiyle mimari proje dışına çıkıldığı ve yaklaşık 12 bin metrekarelik aykırı yapılaşma tespit edildiği vurgulandı.

Öte yandan Habertürk’e konuya ilişkin bilgi veren belediye kaynakları, mühürlenmenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Belediye kaynakları Torun Center'ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu için mühürlendiğini belirtti.