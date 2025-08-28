Torunlar’dan 1,6 milyar TL’lik sıçrama: Yurttaş ışığı açtı şirket parladı

AKP’nin ekonomi politikası nedeniyle yurttaş her geçen gün daha da yoksullaşırken zenginler, servetine servet kattı. Kamuoyunda, “Beşli çete” olarak nitelendirilen inşaat firmalarının yanı sıra irili ufaklı çok sayıda şirket de kamu ihaleleriyle giderek büyüdü. İktidarın, “Mega projeler” olarak tanıttığı köprü, otoyol, havaalanı ve hastane ihaleleri, büyük oranda aynı şirketlere pay edildi.

Torunlar Holding de kısa sürede, “AKP döneminde yıldızı parlayan şirketler” arasında adını yazdırdı. 1977 yılında, küçük ölçekli konut projeleri ile inşaat piyasasına adım atan Torunlar, 1990’lı yıllarda yakaladığı ivmeyi, AKP hükümetleri döneminde daha da büyüttü. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatip yıllarından arkadaşı olan Aziz Torun, 2002 yılı itibarıyla inşaat piyasasında güçlenerek Forbes 100’ün içine girdi.

ELEKTRİK SEKTÖRÜNE ADIM

İsmini büyük oranda inşaat piyasasında duyuran holding, 2022 yılında enerji piyasasına da adımını attı. Torunlar Grubu, 2022'de imzalanan satın alma sözleşmesi kapsamında AKCEZ Enerji Yatırımları’nın Çek enerji şirketi ČEZ Group'a ait yüzde 50 payını devraldı. Torunlar Grubu, hisse devrinin tamamlanmasının ardından, elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin ortaklarından oldu.

Sakarya ve çevresinin elektrik dağıtım işini üstlenen ve yalnızca 2022 yılında 1 milyar 962 milyon TL net dönem karına imza atan şirketin sermayesinde çarpıcı artış yaşandığı öğrenildi. Elektrik abonelerinin yanı sıra, “Genel aydınlatma ödemesi” adı altında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da her ay yüz milyonlarca ödeme alan şirketin sermayesinin Mayıs 2025’te 12 kat arttığı belirlendi.

SERMAYEDE ÇARPICI ARTIŞ

27 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında, 138 milyon 391 bin TL olan Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi’nin sermayesinin, 1 milyar 962 milyon 66 bin TL’ye çıkarıldığı belirtildi.

∗∗∗

TORUNLAR KİMDİR?

İstanbul Mecidiyeköy’de, eski Ali Sami Yen Stadyumu’nun yerine inşa edilen Torun Center inşaatındaki asansör 6 Eylül 2014 tarihinde, içinde bulunan işçilerle birlikte 33’üncü kattan zemine çakıldı. Faciada 10 işçi yaşamını yitirdi. Faciaya yönelik davada dokuz sanık, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, dokuz sanık sanık hakkında verdiği bu cezayı, "Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları" gerekçesiyle 60 bin 800 TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.