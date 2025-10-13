Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • Güncelleme: 13.10.2025 16:54
Kaynak: DHA
Torununu trenin altında kalmaktan kurtardı, kendisi ağır yaralandı

Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Selvi Polat (75) raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtarırken, kendisi ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İncirliova ilçesinde meydana geldi. İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni Selvi Polat'a çarptı. Kazada Polat ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selvi Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Selvi Polat'ın raylardan karşıya geçmeye çalışan torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardığı ancak kendisinin trenin çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. (DHA)

