Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın cezaevinden mektup yazdı

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlikbank ana davasında tutuklu sanık Mehmet Aydın, cezaevinden mektup yazdı.

Üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Habertürk gazetesinden Halil Sadri Yılmaz’ın ulaştığı mektupta Aydın, Çiftlikbank mağdurlarının parasının Ayhan Çalışkan’da olduğunu söyledi.

Mehmet Aydın “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafım” başlığıyla yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay’da bulunan Osman Naim Kaya’nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır.

Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan’a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne’deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan’ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay’ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat’la birlikte Ayhan Çalışkan‘ın İstanbul’daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir.

1000’e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay‘a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay‘ya sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya’ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur.