Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın cezaevinden mektup yazdı
Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek davanın firari sanığı Ayhan Çalışkan'ın mağdurların paralarıyla sefa sürdüğünü söyledi.
Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlikbank ana davasında tutuklu sanık Mehmet Aydın, cezaevinden mektup yazdı.
Üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.
Habertürk gazetesinden Halil Sadri Yılmaz’ın ulaştığı mektupta Aydın, Çiftlikbank mağdurlarının parasının Ayhan Çalışkan’da olduğunu söyledi.
Mehmet Aydın “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafım” başlığıyla yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:
“Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim.
Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay’da bulunan Osman Naim Kaya’nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır.
"BANA AİT HİSSELER AYHAN ÇALIŞKAN'A DEVREDİLDİ"
Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan’a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne’deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan’ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay’ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat’la birlikte Ayhan Çalışkan‘ın İstanbul’daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir.
1000’e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay‘a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay‘ya sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya’ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur.
"MAĞDURLARIN PARASIYLA SEFA SÜRÜYOR"
Makineler Paraguay’ya ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100.000 dolar göndermiştir. Davaya konum MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay’daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan’a kalmıştı. Çiftlikbank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim."
DURUŞMA ŞUBAT AYINA ERTELENMİŞTİ
Çiftlikbank Davası'nda dün (11 Kasım Pazartesi) ara karar açıklanmış,
Mahkeme heyeti, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sanık Mehmet Aydın'a ise parayı ödemesi için son kez süre veren mahkeme, duruşmayı Şubat ayına erteledi.