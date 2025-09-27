Tosya'da otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü,5 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otomobil traktörün römorkuna çarptı. Kazada 20 yaşındaki İsmail Tokaç yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarptığı kazada 20 yaşındaki İsmail Tokaç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu - Tosya karayolu Ortalıca köyü mevkisinde meydana geldi.
M.M.T. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan H.U. yönetimindeki çeltik yüklü traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle römork ters dönerken, kazada 20 yaşındaki İsmail Tokaç hayatını kaybetti, sürücüler ile A.S.K., İ.T. ve İ.Ş. yaralandı.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İsmail Tokaç’ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Kaza nedeniyle D100 yolunun Samsun istikameti trafiğe kapandı.
Yapılan çalışmaların ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.