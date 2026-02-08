Tosya pirincine ÇED'siz sondaj!

Türkiye’nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Tosya, Kargı ve Osmancık’ı kapsayan Devrez ve Kızılırmak Vadisi’nde Kolin Holding'in iştiraki Hekimhan Madencilik'in yürüttüğü madencilik faaliyetlerine tepkiler büyüyor. Pirincin yetiştirildiği havzada 4. grup maden araması kapsamında başlattığı sondaj çalışmalarına karşı bölge sakinlerinden, emekli öğretmen Emin Çelik, sondaj faaliyetlerinin durdurulması ve ÇED sürecinin işletilmesi talebiyle Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Çelik, “Tosya pirinci tarihe karışmasın” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Çelik’in CİMER’e yaptığı başvuruya Devlet Su İşleri’nden (DSİ) verilen yanıtta, söz konusu maden faaliyetleriyle ilgili olarak herhangi bir ÇED görüşü verilmediği anımsatıldı. Yanıtta, çevreye ve yeraltı su kaynaklarına olası zarar iddialarının incelenmesi gerektiği belirtilerek, ÇED süreci hakkında bilgi almak için Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurulması istendi. Bunun üzerine Çelik, Tosya ilçesine bağlı Karaköy ve Ortalıca köyleri sınırlarındaki Kösdağ mevkiinde yürütülen sondaj faaliyetlerinin tarım, hayvancılık, su kaynakları ve doğal yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekerek resmi Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Çelik dilekçesinde, "Her ne kadar arama ruhsatı faaliyetleri genel uygulamada ÇED kapsamı dışında değerlendirilse de, mevcut sondaj faaliyetleri yol açımı, platform oluşturulması, yoğun su kullanımı ve atık oluşumu nedeniyle fiilen ağır çevresel etkiler doğurmaktadır. Söz konusu faaliyetler için 'ÇED gereklidir' sürecinin ivedilikle başlatılmasını ve bu süreç tamamlanana kadar her türlü sondaj faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. Söz konusu sondaj faaliyetlerinin Çorum Kargı Kösdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile ekolojik bütünlük içinde olduğuna dikkat çeken Çelik, dilekçesinde bölgenin yüksek endemizm oranına sahip zengin flora ve fauna barındırdığını vurguladı.

DEVREZ ÇAYI DA TEHLİKEDE

Sondaj çalışmalarının, Devrez Çayı’na ve çeltik tarlalarına 10, 50 ve 100 metre gibi çok yakın mesafelerde yürütüldüğü anımsatılan dilekçede "Devrez Çayı, Tosya ve Çorum Kargı ilçelerindeki çeltik alanlarını sulamakta olup yaklaşık 20 kilometre sonra Kızılırmak'a karışmaktadır. Kızılırmak ise Sinop Boyabat, Durağan ve Bafra ovalarına kadar uzanan geniş bir tarımsal üretim havzasını besleyen hayati bir su kaynağıdır" ifadelerine yer verdi.

ÜRETİCİLER TEDİRGİN

Çeltik tarlalarına çok yakın mesafede sürdürülen sondaj faaliyetleri, başta Kargı olmak üzere bölgedeki üreticilerde büyük kaygı yaratıyor. Üreticiler, geçim kaynaklarının riske atıldığını belirtirken, halk ise "Maden çalışmaları bölgedeki ormanları, meraları, tarım ve hayvancılığı bitirecek. Yeraltı su kaynaklarını zehirleyecek, başta Tosya pirinci olmak üzere çeltik büyük zarar görecek" dedi.