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Tosyalı Holding'e ait fabrikada yaralanan işçilerin üzerine damacanayla su döküldü

EMEP Milletvekili İskender Bayhan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin üzerine damacana ile su döküldüğü görüntüleri paylaştı.

Güncel
  • 11.11.2023 09:02
  • Giriş: 11.11.2023 09:02
  • Güncelleme: 11.11.2023 10:02
Kaynak: Haber Merkezi
Tosyalı Holding'e ait fabrikada yaralanan işçilerin üzerine damacanayla su döküldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren, Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu holdinge bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 13 işçinin yaralandığı, 1 işçinin de hayatını kaybettiği patlamaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

EMEP Milletvekili İskender Bayhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde patlama sonrası yanan işçilerin üzerine damacana ile su döküldüğü görülüyor. 

Görüntüdeki müdahaleye tepki gösteren Bayhan, "Sizin tek hedefiniz işçilerin canı ve kanı üzerinden büyümektir" dedi.

Tosyalı Demir Çelik Fabrikasındaki patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
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