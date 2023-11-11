Tosyalı Holding'e bağlı fabrikada yaralanan işçilerin üzerine damacanayla su döküldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren, Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu holdinge bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 13 işçinin yaralandığı, 1 işçinin de hayatını kaybettiği patlamaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

EMEP Milletvekili İskender Bayhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde patlama sonrası yanan işçilerin üzerine damacana ile su döküldüğü görülüyor.

Görüntüdeki müdahaleye tepki gösteren Bayhan, "Sizin tek hedefiniz işçilerin canı ve kanı üzerinden büyümektir" dedi.

İşte Tosyalı Fabrikasında gerçekleşen patlama:



Yanan işçinin üzerine damacana ile su döküyorlar...



İşte Türkiye Yüzyılı:



İşte ortağınız Tosyalı:



İşte övünerek anlattığınız İSG yalanlarınız:



İşte kalkınmanız:



Sizin tek hedefiniz işçilerin canı ve kanı üzerinden büyümektir. pic.twitter.com/GaHkYre33i