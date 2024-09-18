Tosyalı’yı deprem bile durduramıyor

Gökay BAŞCAN

Milyonlar için hayatın normale dönemediği deprem bölgesinde sermayenin işleri tıkırında. Hatay’da sağlık, barınma, eğitim gibi temel ihtiyaçlar dahi giderilemezken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Tosyalı’nın projeleri hız kesmiyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde demir, çelik üretimleri yapan Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin açacağı cüruf tesisi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Böylece Erdoğan’ın arkadaşı ve kentte ‘imtiyazlı’ aile olarak tanınan Tosyalı’nın 6 Şubat depremlerinden bu yana Hatay’da dördüncü projesine onay verilmiş oldu.

Proje tanıtım dosyasındaki bilgiler, ülkenin dört bir tarafında madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yaşam savunucuları haklı çıkardı. İmar planlarına göre orman alanı olan bölgede daha önce yapılan madencilik faaliyeti arkasında büyük bir çöl bırakmış. Rehabilitasyon taahhütlerine uymayan şirketin bıraktığı 11,88 hektarlık etrafı ormanlarla çevrili alana şimdi ise Tosyalı çöküyor.

TOZ BULUTLARI OLUŞACAK

Günde 4 bin cüruf atığın taşınmak için yapılacak 149 kamyon seferi bölgede trafiğe neden olacak. Ayrıca inşaatların ve beton santrallarının toz bulutuna çevirdiği kent olumsuz etkilenecek. Cüruf tesisinde bakliye, depolama, boşaltma gibi faaliyetin tüm aşamalarında saatte 97,95 kilogram toz meydana gelecek. Trafiğe ve büyük toz bulutlarına neden olacak tesis yerleşim yerlerinin, sağlık ve eğitim kurumlarının dibinde faaliyet yürütecek. Proje alanına en yakım yerleşim yeri sadece 300 metre uzaklıkta iken Bekbele Mahallesi’ne ait okul ve sağlık ocağı yaklaşık 1250 metre uzaklıkta bulunuyor.

Öte yandan proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, bölgenin endemik flora ve faunasına ilişkin ise bir inceleme yapılmayarak sadece literatür bilgisinden yararlanıldığı anlaşıldı. Tosyalı bu proje için toplamda 82 milyon TL harcayacak.

İŞÇİLER HAYATINI KAYBETTİ

Geçen yıl, Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda 8 Kasım günü meydana gelen patlamada 3 işçi ölmüş, 11 işçi yaralanmıştı. osyalı Demir Çelik Fabrikası'nda kaza sonrası acil müdahale ekipmanı da olmadığı iddia edilmişti. Fabrikada 4 gün önce meydana gelen patlamada yanan işçinin üzerine damacana ile su dökülmüştü.