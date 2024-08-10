Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tottenham'dan 75 milyon euro'luk transfer

Tottenham, geçen sezon Bournemouth formasıyla 19 gol kaydeden Dominic Solanke'yi 75 milyon euro karşılığında transfer etti. 27 yaşındaki İngiliz santrfor ile 6 yıllık sözleşme imzalanacak.

Spor
  • 10.08.2024 12:14
  • Giriş: 10.08.2024 12:14
  • Güncelleme: 10.08.2024 12:24
Kaynak: Haber Merkezi
Tottenham'dan 75 milyon euro'luk transfer
Fotoğraf: DepoPhotos

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Bournemouth'un santrforu Dominic Solanke'yi kadrosuna kattı.

Londra ekibi, 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için Bournemouth'a 65 milyon pound (75 milyon euro) ödeyecek.

Tottenham, Solanke ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

Futbola Chelsea altyapısında başlayan Solanke, 2017'de Liverpool'a transfer olmuştu. 2019'da Bournemouth, Solanke'yi 21 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı.

Bournemouth'ta geçen sezon gösterdiği performasla göz dolduran Solanke, 38 maçta kaydettiği 19 gol ile Premier Lig gol krallığı yarışını 4'üncü sırada tamamlamıştı.

Barcelonadan 60 milyon euroluk transfer
BirGün'e Abone Ol