Tottenham'dan 75 milyon euro'luk transfer

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Bournemouth'un santrforu Dominic Solanke'yi kadrosuna kattı.

Londra ekibi, 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için Bournemouth'a 65 milyon pound (75 milyon euro) ödeyecek.

⚪️✍🏻 Dominic Solanke has completed all medical tests and he signs in as new Tottenham player.



Deal until June 2030 for £65m package ⤵️ https://t.co/0mpaBsEnBm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024

Tottenham, Solanke ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

Futbola Chelsea altyapısında başlayan Solanke, 2017'de Liverpool'a transfer olmuştu. 2019'da Bournemouth, Solanke'yi 21 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı.

Bournemouth'ta geçen sezon gösterdiği performasla göz dolduran Solanke, 38 maçta kaydettiği 19 gol ile Premier Lig gol krallığı yarışını 4'üncü sırada tamamlamıştı.