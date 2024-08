Tottenham'dan 75 milyon euro'luk transfer

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Bournemouth'un santrforu Dominic Solanke'yi kadrosuna kattı.

Londra ekibi, 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için Bournemouth'a 65 milyon pound (75 milyon euro) ödeyecek.

⚪️✍🏻 Dominic Solanke has completed all medical tests and he signs in as new Tottenham player.



Deal until June 2030 for £65m package ⤵️ https://t.co/0mpaBsEnBm