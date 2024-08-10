Tottenham'dan 75 milyon euro'luk transfer
Tottenham, geçen sezon Bournemouth formasıyla 19 gol kaydeden Dominic Solanke'yi 75 milyon euro karşılığında transfer etti. 27 yaşındaki İngiliz santrfor ile 6 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Bournemouth'un santrforu Dominic Solanke'yi kadrosuna kattı.
Londra ekibi, 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için Bournemouth'a 65 milyon pound (75 milyon euro) ödeyecek.
⚪️✍🏻 Dominic Solanke has completed all medical tests and he signs in as new Tottenham player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024
Deal until June 2030 for £65m package ⤵️ https://t.co/0mpaBsEnBm
Tottenham, Solanke ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak.
Futbola Chelsea altyapısında başlayan Solanke, 2017'de Liverpool'a transfer olmuştu. 2019'da Bournemouth, Solanke'yi 21 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bournemouth'ta geçen sezon gösterdiği performasla göz dolduran Solanke, 38 maçta kaydettiği 19 gol ile Premier Lig gol krallığı yarışını 4'üncü sırada tamamlamıştı.