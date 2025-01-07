Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tottenham'dan Heung-min Son kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, transferde adı Süper Lig kulüpleriyle de anılan 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Spor
  • 07.01.2025 14:13
  • Giriş: 07.01.2025 14:13
  • Güncelleme: 07.01.2025 14:15
Kaynak: AA
Tottenham'dan Heung-min Son kararı
Fotoğraf: AA

Tottenham, Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Heung-min Son'un sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullandığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz; sözleşme artık 2026 yazına kadar sürecek" denildi.

Açıklamada, "Ağustos 2015'te kulübe katılan 32 yaşındaki Son, bizimle geçirdiği süre boyunca global bir yıldız ve Tottenham Hotspur için modern zamanların harika bir oyuncusu oldu" ifadesi kullanıldı.

Güney Koreli futbolcu, Tottenham'da bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 23 maçta 7 gol, 6 asist kaydetti.

BirGün'e Abone Ol