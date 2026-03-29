Tottenham, Igor Tudor ile yollarını ayırdı

Premier Lig'de küme düşme korkusunu yakından hisseden Tottenham'da Teknik Direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı.

Nottingham Forest karşısında alınan 3-0’lık ağır yenilgi, Kuzey Londra ekibinde teknik direktör tartışmaları alevlendirmişti.

DE ZERBI İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

İngiliz basınından The Telegraph’ın haberine göre Tottenham yönetimi, Tudor’un ayrılığı sonrası arayışlara başladı.

Haberde, kulübün teknik direktörlük için bir numaralı adayının Roberto De Zerbi olduğu ve İtalyan çalıştırıcının göreve mümkün olan en kısa sürede getirilmek istendiği belirtildi.

Londra temsilcisi, sezonun kritik bölümüne girilirken oldukça hassas bir süreçten geçiyor. Yönetim, göreve gelecek yeni teknik direktörün zaman kaybetmeden takımı toparlayabilecek bir isim olmasını istiyor.