Tottenham'ın yeni teknik direktörü Tudor oldu
Tottenham'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu. Hırvat teknik direktör ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Premier Lig ekibi Tottenham'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu.
Premier Lig'de 26 maç sonunda 29 puanla 16'ncı sırada yer alan Londra ekibi, geçtiğimiz hafta Thomas Frank ile yollarını ayırmıştı.
Tottenham, Tudor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
48 yaşındaki Hırvat teknik direktör, bu sezona Juventus'un başında başlamış ancak üst üste gelen puan kayıplarının ardından görevine son verilmişti.
Tudor, 2016 ve 2017'de yıllarında Türkiye'de önce Karabük ardından Galatasaray'ı çalıştırmıştı.