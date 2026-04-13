Tottenham’da tarihi çöküş: 91 yıl sonra küme düşme tehlikesi

Premier Lig'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan Tottenham Hotspur, tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyor.

Son olarak deplasmanda Sunderland’e 1-0 mağlup olan Londra temsilcisinin ligdeki galibiyet hasreti 14 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, kulüp tarihinin son 91 yıldaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. 1934/35 sezonunda da benzer bir süreçten geçen İngiliz ekibi, o sezon küme düşmüştü.

DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

32 hafta sonunda yalnızca 30 puan toplayabilen Tottenham, ligde 18. sırada yer alarak küme düşme hattına geriledi. Sezon başında “Big Six” içerisinde gösterilen takımın bu noktaya gelmesi İngiliz futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.

İngiliz futbolunun önemli yorumcularından Jamie Carragher, Tottenham’ın durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Carragher, “İnanamıyorum! Görüntüye bakılırsa Tottenham gerçekten küme düşecek. Ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların en azından bazı kozları var ama Tottenham berbat durumda” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli yorumcu ayrıca, “Şu anda Tottenham ligdeki herkes için iyi bir rakip. Wolverhampton son sırada ama o maçta bile Tottenham’ın kazanacağını düşünmüyorum” diyerek takımın form durumuna dikkat çekti.

TEKNİK DİREKTÖR KRİZİ

Sezon içinde teknik direktör istikrarsızlığı da yaşayan Tottenham, Thomas Frank ile yollarını ayırdıktan sonra takımı bir süre Igor Tudor’a emanet etti. Ardından göreve getirilen Roberto De Zerbi ile de istenilen çıkış yakalanamadı.

Küme düşme hattındaki Tottenham’ın ligde kalan maçları ise şu şekilde:

Brighton, Wolverhampton Wanderers (D), Aston Villa (D), Leeds United, Chelsea (D), Everton