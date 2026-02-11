Tottenham’da Thomas Frank dönemi sona erdi

Tottenham Hotspur, teknik direktör Thomas Frank ile yollarını ayırdı. Ligde alınan kötü sonuçlar ve takımın düşme hattına yaklaşması, yönetimin sabrını taşıran temel faktör oldu.

Kuzey Londra temsilcisinin, kadro kalitesine rağmen beklenen performansı sergileyememesi ve oyun kimliğinin istikrarsız bir görüntü vermesi, ayrılığın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

AVRUPA’DA TABLO FARKLIYDI

Kararın en çok tartışılan yönü ise zamanlaması oldu. Tottenham, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e kalarak play-off turunu bay geçmişti. Avrupa’daki olumlu tabloya rağmen ligdeki gerileme, teknik direktör değişikliğini beraberinde getirdi.

Bir kesim, Avrupa’da yakalanan ivmenin teknik direktör değişikliğiyle sekteye uğrayabileceğini savunurken, taraftarların bir bölümü ise lig performansının kabul edilemez seviyede olduğunu düşünüyor.

“YÜZDE 1000 EMİNİM” DEMİŞTİ

Thomas Frank, görevden alınmadan kısa süre önce yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. TNT Sports’a konuşan Danimarkalı teknik adam, “Pazartesi günü kulüp sahipleriyle konuştum. Bana ‘hayır, görevindesin’ dediler.” ifadelerini kullanmıştı.

Newcastle United maçının ardından Arsenal karşılaşmasında takımın başında olacağından emin olduğunu söyleyen Frank, “Yüzde 1000 eminim ki takımın başında ben olmalıyım.” diyerek iddiasını ortaya koymuştu.

Eleştirilerin hedefinde olmanın kolay olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, “Soruyu anlıyorum ve beni işaret etmek kolay ama bu tüm kulübü ilgilendiriyor” sözleriyle yaşanan sürecin yalnızca teknik direktörle sınırlı olmadığını vurgulamıştı.