Tour de France’ta 5’inci etabının galibi Cavendish

Spor Servisi

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 5. etabını, Astana Kazakistan takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı. Tour de France'ta 15. kez sahne alan Cavendish, 4 saat 8 dakika 46 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı.

Büyük Britanyalı bisikletçi, turda 35. etap birinciliğini elde etti. Mark Cavendish, rekoru paylaştığı Eddy Merckx'i geride bırakarak Fransa Bisiklet Turu'nda en fazla etap kazanan sporcu olmayı başardı. Beşinci etapta Alpecin-Deceuninck ekibinden Belçikalı sürücü Jasper Philipsen ikinci, Uno-X Mobility'den Norveçli Alexander Kristoff ise üçüncü oldu.

Genel klasmanda ise Sloven sporcu Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 23 saat 15 dakika 24 saniyelik süresiyle zirvede yer alarak sarı mayoyu korudu. Organizasyon, yarın Fransa'nın Macon ile Dijon kentleri arasındaki 163.5 kilometrelik 6. etapla devam edecek. Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde sona erecek.