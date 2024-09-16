Tour of İstanbul’un şampiyonu Burgaudeau

Spor Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Tour of İstanbul, Yenikapı-Yenikapı etabıyla sonlandı. Mathieu Burgaudeau, Davide Gabburo’nun yoğun yağış altında gidilen kaotik sprint finişindeki 4. etabı kazandığı günde, genel klasman şampiyonluğunu ilan etti.

Mathieu Burgaudeau’nun genel klasman lideri olarak turuncu mayoyla başladığı Yenikapı-Yenikapı etabında 127 sporcu pedal çevirdi. Tour of İstanbul şampiyonu Mathieu Burgaudeau, ödülünü İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’dan aldı.

Mathieu Burgaudeau, kara bulutların dolaştığı bir pazar günü Tour of İstanbul’un son etabında şampiyonluğu kazandı; bu zafer 25 yaşındaki Fransız bisikletçinin kariyerinde bir etaplı yarışta elde ettiği ilk genel klasman birinciliği olarak da kayıtlara geçti.