Toyota, ABD’de 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı

Toyota Motor, ABD genelinde 1,02 milyon aracı geri çağırdığını duyurdu. Şirket, geri görüş kamerasının arızalanmasına yol açabilecek kritik bir yazılım hatası nedeniyle çarpışma riskinin arttığını belirtti.

Independent'in haberine göre; geniş kapsamlı geri çağırma, 2022-2026 yılları arasında üretilen belirli Toyota ve Lexus modellerini kapsıyor. Bu modeller arasında Camry, Highlander, RAV4, Prius ile Lexus RX, TX, LS, GX, NX ve LX serileri bulunuyor. Üreticiye göre, Panoramik Görüş Monitörü sistemiyle donatılmış Subaru Solterra modelleri de etkilenen araçlar arasında.

Sorunun nedeninin, geri vitese geçildiğinde kameranın görüntüsünün donmasına ya da tamamen kaybolmasına yol açan bir yazılım hatası olduğu belirtildi. Bu durum, araçların federal arka görüş görünürlüğü standartlarını karşılamadığı anlamına geliyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bayilerin park asistanı yazılımını güncelleyeceğini açıkladı.

Son yıllarda otomobil üreticileri, benzer kamera sorunları nedeniyle milyonlarca aracı geri çağırdı. Geçtiğimiz ay Ford, arka kamera arızası nedeniyle 3,3 milyon aracı geri çağırmıştı. Stellantis ise geçen yıl yaklaşık 1,2 milyon araçta benzer sorunlar nedeniyle geri çağırma yapmıştı.

Arka görüş kameraları, sürücülerin geri giderken insanlara veya nesnelere çarpmasını önlemek amacıyla zorunlu donanım olarak kabul ediliyor.

Toyota, geçen ay da yaklaşık 394 bin aracı geri görüş kamerasındaki farklı bir sorun nedeniyle geri çağırmıştı.