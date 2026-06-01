Toyota C-HR Hybrid Haziran 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!
Toyota C-HR Hybrid, Haziran ayına özel kampanyasını duyurdu. Peki kampanyanın detayları neler? Fiyat ne kadar? Kampanya geçerlilik süresi nedir? Tüm yanıtlar haberimizde.
Toyota C-HR Hybrid, Haziran ayına özel kampanya kapsamında 360.000 TL’ye varan indirim avantajıyla Toyota Plazalar’da satışa sunuldu. 2026 model yılı Toyota C-HR Hybrid için başlangıç fiyatı 2.325.000 TL olarak açıklandı.
TOYOTA C-HR HYBRİD KAMPANYASI NE ZAMAN GEÇERLİ?
Toyota C-HR Hybrid kampanyası 1 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya koşulları katılım sağlayan bayilerde uygulanacak ve stoklarla sınırlı olacak.
TOYOTA C-HR HYBRİD BAŞLANGIÇ FİYATI
|Model
|Başlangıç fiyatı
|İndirim avantajı
|Model yılı
|Toyota C-HR Hybrid
|2.325.000 TL
|360.000 TL’ye varan indirim
|2026
ÖTV MUAFİYET AVANTAJI DA SUNULUYOR
Toyota C-HR Hybrid, ÖTV muaf avantajıyla Toyota Plazalar’da alıcılarını bekliyor. İlanda yer alan fiyat, ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlayan malul ve engelli müşterilerin ÖTV’siz araç alımına yönelik istisnadan yararlanması durumunda geçerli olabilecek şekilde sunuluyor.
TOYOTA C-HR HYBRİD ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Toyota C-HR Hybrid; yenilikçi hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi, yüksek performans, dinamik tasarım ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Modelin birleşik yakıt tüketimi 4,5 – 4,7 lt/100 km, birleşik CO2 salımı ise 101-105 gr/km aralığında belirtiliyor.
