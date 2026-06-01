Toyota Corolla Hatchback Hybrid Haziran 2026 Sıfır Araç Kampanyası ve Fiyat Listesi Açıklandı!
Toyota'nın en sevilen modellerinden Corolla Hatchback Hybrid'de Haziran 2026 kampanyasının detayları, kampanyalı fiyat listesi ve kampanya süresi haberimizde.
Toyota Corolla Hatchback Hybrid, Haziran ayına özel avantajlı fiyatlarla Toyota Plazalar’da satışa sunuldu.
Corolla Hatchback Hybrid, 2.225.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Haziran ayına özel stoklarla sınırlı kampanya kapsamında model için 550.000 TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor.
Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi, Corolla Hatchback Hybrid’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
2026 COROLLA HATCHBACK HYBRİD FİYAT LİSTESİ
- 1.8 Hybrid Flame e-CVT
- Tavsiye edilen Hybrid’e özel ÖTV oranı ile fiyat: 2.781.000 TL
- Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.225.000 TL
- 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
- Tavsiye edilen Hybrid’e özel ÖTV oranı ile fiyat: 2.924.000 TL
- Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.550.000 TL
- 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT
- Tavsiye edilen Hybrid’e özel ÖTV oranı ile fiyat: 2.924.000 TL
- Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.550.000 TL
- Metalik ve sedefli metalik renk farkı
- %70 ÖTV’li versiyonlarda tavsiye edilen fiyat: 22.700 TL
- Kampanyalı fiyatlarda renk farkı: 22.700 TL
KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
Corolla Hatchback Hybrid kampanyası 1 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar’dan alınabilecek.
