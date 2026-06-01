Toyota Corolla Haziran 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Toyota Corolla, Haziran ayına özel avantajlı fiyatlarla Toyota Plazalar’da satışa sunuldu.

2026 model Toyota Corolla, 1.892.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Modelin tavsiye edilen liste fiyatı ise başlangıç seviyesinde 2.207.000 TL olarak yer alıyor.

TOYOTA COROLLA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Corolla; prestijli ve modern tasarımı, konforlu iç mekanı, gelişmiş güvenlik donanımları ve teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. Standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi, modelin güvenlik tarafındaki en önemli başlıklarından biri olarak dikkat çekiyor.

2026 TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ

1.5 Vision Plus Multidrive S Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.207.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 1.892.000 TL

1.5 Dream Multidrive S Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.521.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.040.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.660.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.160.000 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.863.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.215.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S Tavsiye edilen liste fiyatı: 3.020.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.370.000 TL

Metalik ve sedefli metalik renk farkı %80 ÖTV’li versiyonlarda tavsiye edilen liste fiyatı: 18.500 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 18.500 TL



YERLİ COROLLA ÖTV MUAFİYET AVANTAJIYLA SUNULUYOR

Yerli Corolla, ÖTV muafiyet avantajıyla Toyota Plazalar’da satışa sunuluyor. 2026 model Corolla fiyat listesinde kampanyalı fiyatlar versiyonlara göre değişiyor.

Toyota Corolla başlangıç fiyatı ne kadar?

2026 model Toyota Corolla için başlangıç fiyatı 1.892.000 TL olarak açıklandı.

Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S fiyatı ne kadar?

1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunun tavsiye edilen kampanyalı fiyatı 1.892.000 TL’dir.

Toyota Corolla’da ÖTV muafiyetli fiyat var mı?

Yerli Corolla, ÖTV muafiyet avantajıyla Toyota Plazalar’da sunuluyor.