Toyota Proace City Haziran 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Toyota Proace City, Haziran ayına özel kampanya kapsamında avantajlı fiyat ve kredi fırsatıyla Toyota Plazalar’da satışa sunuldu.

Proace City kampanyasında 900.000 TL finansman, 6 ay vade ve %0 faizli kredi avantajı öne çıkıyor. Kampanya, 1 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

PROACE CİTY BAŞLANGIÇ FİYATI NE KADAR?

Model Başlangıç fiyatı Kredi avantajı Model yılı Toyota Proace City 1.707.000 TL 900.000 TL, 6 ay, %0 faiz 2026

KREDİ KAMPANYASI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

İlgili kredi kampanyası, vergi levhalı müşterilere özel olarak sunuluyor. Proace City modeli için tüzel kredi başvurularında Akbank ve Garanti Bankası tarafından sunulan 900.000 TL finansman tutarı, %0 faiz oranı ve 6 ay vadeli ödeme seçenekleri geçerli olacak.

TOYOTA PROACE CİTY ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Toyota Proace City; esnek yük taşıma çözümleri, geniş saklama alanları ve aktif güvenlik sistemleriyle hem şehir içi kullanımlarda hem de uzun yolculuklarda pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Modelin birleşik yakıt tüketimi 5,8 lt/100 km, birleşik CO2 salımı ise 152-153 gr/km aralığında belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CİTY 2026 FİYAT LİSTESİ

1.5 D 130 HP Dream A/T Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.028.000 TL Tavsiye edilen kredi kampanyalı fiyat: 1.707.000 TL Vergi levhalı müşterilere özel kredi kampanyalı fiyat: 1.658.000 TL

1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.288.000 TL Tavsiye edilen kredi kampanyalı fiyat: 1.885.000 TL Vergi levhalı müşterilere özel kredi kampanyalı fiyat: 1.802.000 TL

1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.390.500 TL Tavsiye edilen kredi kampanyalı fiyat: 1.975.000 TL Vergi levhalı müşterilere özel kredi kampanyalı fiyat: 1.888.000 TL

Metalik ve sedefli metalik renk farkı Tüm versiyonlarda tavsiye edilen fiyat: 15.000 TL Kredi kampanyalı fiyatlarda renk farkı: 15.000 TL Vergi levhalı müşterilere özel kredi kampanyalı fiyatlarda renk farkı: 15.000 TL



Kampanya notu: 2026 model Toyota Proace City için vergi levhalı müşterilere özel 900.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi avantajı sunulmaktadır.

KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya stoklarla sınırlı olacak ve katılım sağlayan bayilerde geçerli olacak. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor. Ödeme seçenekleri ve ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve toyota.com.tr üzerinden alınabilecek.

Toyota Proace City başlangıç fiyatı ne kadar?

Toyota Proace City için başlangıç fiyatı 1.707.000 TL olarak açıklandı.

Toyota Proace City kredi kampanyası ne kadar?

Kampanyada 900.000 TL, 6 ay vadeli ve %0 faizli kredi avantajı sunuluyor.

Proace City kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kredi kampanyası kimlere özel?

İlgili kredi kampanyası vergi levhalı müşterilere özel olarak sunuluyor.