Toyota Yaris Hybrid Haziran 2026 Sıfır Araç Kampanyası ve Fiyat Listesi Açıklandı!

Toyota Yaris Hybrid, Haziran ayına özel kampanya kapsamında avantajlı fiyatlarla Toyota Plazalar’da satışa sunuldu.

Yaris Hybrid, şehir içi kullanıma uygun yapısı, hibrit teknolojisi ve dinamik tasarımıyla öne çıkıyor. Toyota, Haziran ayına özel kampanya kapsamında modeli 2.025.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla alıcılarla buluşturuyor.

2026 TOYOTA YARİS HYBRİD FİYAT LİSTESİ

1.5 Hybrid Flame e-CVT Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.245.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.025.000 TL

1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT Tavsiye edilen liste fiyatı: 2.640.000 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 2.365.000 TL

Metalik ve sedefli metalik renk farkı %80 ÖTV’li versiyonlarda tavsiye edilen liste fiyatı: 18.500 TL Tavsiye edilen kampanyalı fiyat: 18.500 TL



YARİS HYBRİD’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Toyota Yaris Hybrid; enerjik tasarımı, şehir yaşamına uyumlu yapısı ve hibrit motor seçeneğiyle dikkat çekiyor. Model, pratik kullanım beklentisi olan sürücüler için kompakt yapıyı hibrit teknolojiyle birleştiriyor.

Toyota Yaris Hybrid başlangıç fiyatı ne kadar?

2026 model Toyota Yaris Hybrid için başlangıç fiyatı 2.025.000 TL olarak açıklandı.

Yaris Hybrid kampanyasında indirim ne kadar?

Yaris Hybrid’de 275.000 TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor.

Yaris Hybrid en uygun kampanyalı versiyon hangisi?

En uygun kampanyalı fiyat 2.025.000 TL ile 1.5 Hybrid Flame e-CVT versiyonunda yer alıyor.