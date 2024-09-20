Toz bulutu kanser saçıyor!

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinden bu yana her mahallede bulunan taşocakları, beton santralları ve kırma eleme tesisleri Hatay’ı toz bulutu altında bıraktı. İktidar tüm yaşananlara ve itirazlara kulak tıkarken depremzedeler, “Madencilik ve taşocakları bölgemizin ikinci deprem felaketi oldu” dedi.

Başta eğitim, sağlık, gıda, barınma olmak üzere birçok temel ihtiyacın dahi giderilemediği deprem bölgesi toz altında. Yurttaşlar evlerinde, okullarında pencereleri açamazken kenti saran toz bulutu insan sağlığını tehdit ediyor. Başta Hataylılar olmak üzere konuya ilişkin birçok eylem ve açıklama yapılmasına rağmen iktidar yaşananlara seyirci.

VAKALAR ARTIYOR

Madenler, beton santralları, kırma-eleme tesisleri ve taşocaklarıyla kuşatılan Hatay’da depremden bu yana tam 75 projeye onay verildi. Bölge halkı birçok tesisin de izinsiz ve ruhsatsız çalıştığına dikkat çekiyor. Hatay’ın toz bulutu altında yaşamaya çalışan bölgelerinden biri de Antakya’nın Kuruyer Mahallesi. Mahallede bulunan 11 taşocağı, 9 beton santralı, 7 parke taşı fabrikası ve 3 asfalt tesisine yurttaşların tepkisi sürüyor. Kuruyer Mahallesi Muhtarı Yusuf Çoban da "Bizim mera alanlarımız bitti, hayvancılığımız bitti, tarım arazilerimiz bitti. Devletimiz bize tarımda, hayvancılıkta yer ayırsın ki çökelek satılsın, et satılsın. Bizim tarımımızı, hayvancılığımızı bitirmesinler" diye konuştu.

Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, "Şehir parsel parsel madenciliğe bırakıldı ve taşocakları bölgemizin ikinci deprem felaketi oldu" dedi. Kuruyer Mahallesi’nde üst solunum yolları enfeksiyonu, astım ve akciğer kanseri gibi hastalıkların arttığını belirten Karasu, "Depremle birlikte artan taş ocakları ve beton santrallarının yaydığı toz ve içindeki asbest, silika, kurşun gibi kimyasallar sağlığımızı hızla tehdit etmeye devam edecek ve kanser vakalarındaki artış günden güne katlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Samandağlılar da önceki gün yaptığı beton santralların bölgeye verdiği zarara dikkat çekerek eylem yapmıştı. Samandağ Ekoloji Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Bu santral kanser santralIdIr, kapanmalıdır” ifadeleri yer almıştı.

FAALİYET DURDURULDU

Hatay’ın merkez Defne ilçesinde taşocağı için dinamit patlatıp, yakındaki Dekuk Şelalesi’ne zarar veren maden firmasının faaliyetleri Hatay Valiliği tarafından durduruldu. Defne ilçesinde önceki gün bir maden firmasının taşocağı için dinamit patlattığı ve buradan kopan kayaların Dekuk Şelalesi’ne yuvarlandığına ilişkin görüntünün sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından büyük tepki çekmişti. Görüntünün sosyal medya platformlarında büyük tepkiyle karşılanmasının ardından Hatay Valiliği inceleme başlatmıştı.