Toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu Şanlıurfa ve sınırdaki ilçelerini esir aldı.

Suriye üzerinden aniden gelen toz bulutu Şanlıurfa kent merkezi ve sınırdaki ilçelerini esir aldı. Akşama doğru aniden etkili olan toz bulutu, kentin üzerinde yoğun bir tabaka oluşturdu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte vatandaşlar tozdan korunmak için ağızlarını elbiseleri ve maskelerle kapatmaya çalıştı.

Yaklaşık bir saattir toz bulutunun etkisinde olduklarını söyleyen Ali Uslu, hastalar ile yaşlıların toz bulutundan etkilendiğini belirtti. Ne olduğunu anlamadıklarını söyleyen esnaf Halil Ölmezler, "Toz bulutu hem yaşlıları hem de hastaları etkiledi. İşlerimiz de etkilendi. Her yıl hemen hemen bu durumu yaşıyoruz" diye konuştu.