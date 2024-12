Toz bulutunun içindeki umut: Üreten kadınlar

Can ÇİÇEK

Hatay Defne'de depremin ardından yaşadıkları konteynarlarda hayata tutunmaya çalışan kadınlar bir araya geldi. Dikiş eğitimi alan kadınlar, Depremzede Kadın Emeği oluşumunu kurdu. Nevresim takımları diken, çarşaftan her türlü giyime siparişler alan kadınlar dayanışma ekonomisiyle geçimlerini sürdürüyor.

KOOPERATİFLE AYAĞA KALKACAKLAR

O kadınlar şimdi Hatay Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi ile kilometrelerce uzağa ürünlerini göndermeye hazır.

Bugün 6 Şubat 2023'te Maraş merkezli depremin 22'nci ay dönümü. Hatay Defne'de yaralar sarılmış değil. İlçede 20 bini aşkın insan konteynarlarda yaşamaya devam ediyor. Şehir adeta bir açık hava şantiyesi durumunda. Yollar delik deşik... İnsanlar bunca zaman sonra kendi çarelerini kendileri bulmaya çalışıyor. İşte buradaki hikaye çaresini arayan kadınların güçlü öyküsü: Bir araya gelip eğitim alıyorlar, üretime geçiyorlar ve satış için pazarları, fuarları dolaşıyorlar.

O kadınlardan biri Hatay Dayanışma Kooperatifi kurucularından dikiş eğitimeni Gülcan Eşki, "Biz depremden sonra dayanışma ile yaralarımızı sardık. Dayanışma bir noktaya kadar iyi geldi. Artık kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Benim depremden önce de dikiş nakış işleri usta öğreticiliğim vardı. Birçok kadına ulaşıp Halk Eğitim'de kurs verdik. Şimdi onlarca kadın ile birlikte ürettiğimiz ürünleri Defne'de kurulan Salı pazarında satıyoruz. Sergi, fuar neresi varsa oradayız. Daha çok kişiye ulaşmak için de kooperatifimizi kurduk. Online satış için sitemizi kurduk. Sosyal medya hesaplarımız var" ifadelerini kullandı.

GEÇİMLİK KATKI OLUYOR

Dikiş atölyesinde aynı zamanda sosyalleştiklerini ifade eden Nursel Yurtman, "İlçede deprem sonrası kadınların istihdam alanları kısıtlı. Burada hem sosyalleşiyor hem öğreniyor hem de geçimimize katkı sağlıyoruz" dedi.

YAŞAM 21 METREKAREYE SIĞMIYOR

“Depremden sonra her şey altüst oldu. Şehir de toparlanmadı. Konteynarda 21 metrekareye yaşam sığmıyor. Şehrin bu altüst oluşu, toz bulutları içinde burası bize umut oldu" diyen Yurtman "Sabah uyanıp iş yerimize gelmek için her birimiz can atıyoruz. Çünkü burada nefes alıyoruz. Şimdi hedefimiz burayı ilerletmek. Kalıcı bir atölye kurmak, kendi geleceğimizi kendi ellerimizle kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HATAY'I TERKETMEDİK BURADAYIZ"

Gönül Demirci ise Türkiye’nin birçok iline sipariş gönderdiklerini ifade ederek “Hem üretiyor hem de eğleniyoruz" diye konuştu.

Kadınlardan Yıldız Yüksek, "Benim için burası terapi gibi bir şey. Yaptığım işten zevk alarak yapıyorum. Ekipteki kadınların hepsi yaptıkları işin ehli, ilçede büyüdükleri için çevreye, yöresel ürünlere ve kendi kültürlerine sahip çıkan insanlar. O yüzden depremden sonra bu toprakları terketmek yerine buraya bir şeyler katmaya çalışıyorlar” dedi.