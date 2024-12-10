Toz dağılmadan kim ne kaparsa

Dış Haberler

Suriye’de emperyalistlerin yol verdiği cihatçı çetelerin Şam’ı ele geçirerek Beşar Esad yönetimini devirmesinin yankıları sürerken gözler bölgedeki gelişmelerde.

Emperyalizmin BOP kapsamındaki son hamlesinde Beşar Esad yönetimi, 2011’de başlayan ve Türkiye, ABD, İran ve Rusya’nın da dâhil olduğu savaşta 13 yıl sonra cihatçıların Şam’ı ele geçirmesiyle düştü. HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesiyle bölge yeni bir döneme girerken bölgedeki aktörler arasında, ülkenin idaresine yönelik yol haritası çizilmeden önce hâkimiyet mücadelesi başladı.

HTŞ’Lİ YENİ BAŞBAKAN

HTŞ öncülüğündeki cihatçıların İdlib'teki yönetiminin de başkanlığını yapan Muhammed el Beşir’in Suriye’de geçiş sürecini denetleyecek hükümeti kurmakla görevlendirildiği duyuruldu. Al Jazeera'nin aktardığına göre, Suriye'nin eski Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, “hızlı ve sorunsuz” bir geçiş süreci sağlamak için kabinedeki bakanların çoğunun halen Şam'da çalıştığını söyledi.

RUS ÜSLERİ GÖRÜŞÜLECEK

HTŞ’ye bağlı cihatçıları, Şam’ın ardından Rus askeri üslerinin bulunduğu Lazkiye ve Tartus’un kontrolünü tamamen ele geçirdi. Rusya devlet haber ajansı TASS, Rus üslerinin faaliyetlerine devam ettiğini ve silahlı grupların Rus üslerine girmediğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Beşar Esad’ın Moskova’da olduğunu doğrulayarak Rusya’ya sığınmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı olduğunu söyledi. Peskov, Suriye’deki üslerin akıbetine ilişkin yeni yönetimle görüşeceklerini kaybetti. Esad’ın iç savaştaki en büyük destekçisi Rusya, Tartus Deniz Üssü ile Lazkiye’de Hmeymim Hava Üssü’nü kontrol etmeye devam ediyor.

SMO MÜNBİÇ’İ ALDI

Esad’ın düşüşünün ardından bölgesel aktörler arasındaki çıkar mücadelesi ivme kazandı.

Türkiye destekli cihatçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki Münbiç'i tamamen ele geçirdiği iddia edildi. Münbiç Askeri Meclisi ise kentte çatışmaların hala sürdüğünü aktardı. Münbiç, 1 Aralık’ta SMO’nun ele geçirdiği Tel Rıfat ile birlikte Fırat Nehri’nin batısında SDG’nin kontrolündeki son iki bölgeden biriydi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise bir Türk insansız hava aracı saldırısı sonucu Rakka kentinin kuzeyindeki Ayn İsa kasabasında 11 sivilin öldüğünü iddia etti.

DEYRİZOR’DA ÇATIŞMA

Suriye ordusunun çekilmesiyle SDG’nin kontrolüne geçen Deyrizor’da cihatçılarla hareket eden Arap aşiretler, SDG’ye saldırı başlattığı ve kentin bir kısmını ele geçirdiği aktarıldı. Suriye'nin en zengin petrol yataklarından biri olan, bölgedeki El Ömer petrol sahası sebebiyle büyük bir öneme sahip olan Deyrizor, Arap aşiretlerle Kürt güçler arasında sık sık çatışmalara sahne oluyor.

Suriye’deki askeri varlığını sürdüreceğini duyuran ABD ise Suriye'nin orta kesimlerinde 75 IŞİD hedefine hava saldırısı düzenledi. Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, IŞİD'in yeniden yapılanmasının önüne geçmek için yapıldığı kaydedildi. ABD, Fırat Nehri’nin doğusunu elinde bulunduran, belkemiğini YPG’nin oluşturduğu SDG’yi destekliyor.

İSRAİL İŞGALE GİRİŞTİ

Suriye’deki dönüşümü fırsat bilerek Şam’ı vuran İsrail de Suriye’yi işgal için harekete geçti. İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya Suriye tampon bölgesi üzerindeki kontrolün pekiştirilmesi için bölgede bir güvenlik alanı oluşturulması talimatı verdi. Katz, İran'dan Suriye üzerinden Lübnan'a giden silah kaçakçılığının önlenmesi talimatı da verdi.

İsrail ordusu ayrıca Suriye'nin içindeki silah depolarını ve kimyasal fabrikalarına hava saldırılarını sürdürdü. İsrail savaş uçakları, Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100’den fazla hedefi vurdu.

ABD’DEN YİNE DESTEK

ABD’den ise İsrail’in Suriye’yi işgaline ve saldırılarına destek verdi. “IŞİD’le mücadele etmek ve bölgesel ortakları korumak için” ABD'nin Suriye'de askeri mevcudiyetini sürdüreceğini belirten ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Suriye'deki İran ağına karşı askeri güç kullanmasına izin verdiklerini söyledi. Biden, “Şimdi hem Suriye halkı hem de tüm bölge için yeni fırsatların ortaya çıktığını görüyoruz” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer ise İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki kontrolünün uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak “Bu bölge Suriye’ye aittir” ifadelerini kullandı. Fischer, İsrail’in hareketlerinin geçici olduğunu belirten açıklamalarını dikkatle izlediklerini kaydetti.

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2 BİN ASKER IRAK’A SIĞINDI

Irak Hükümeti Sözcüsü Basım Avadi, 2 bin Suriyeli askerin Irak’a sığındığını açıkladı. Rûdaw’a konuşan. “Askerler sınırlarımızdan, bizim rızamız doğrultusunda giriş yaptı” diyen Avadi, “Suriyeli askerler, askeri teçhizatlarıyla birlikte, Suriye hükümetiyle koordinasyon içinde Irak topraklarına geçti” açıklamasında bulundu. Sınırların kapalı olduğunu vurgulayan Avadi, “Bu bölgelerde tam güvenlik sağladık ve ek destek güçleri gönderdik” ifadelerini kullandı.

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İSTİHBARATLAR İDLİB’DEKİ HAREKETTEN HABERDARDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçıların Şam'ı ele geçirmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esad da ordusunun performansından şikâyetçiydi” dedi. Arakçi, İran ve Suriye istihbarat servislerinin İdlib'deki hareketlilikten haberdar olduğunu ve bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini söyledi.

Esad yönetiminin ülkede reform yapmada geciktiğini belirten Arakçi “Gelişmeleri yakından izliyoruz. Suriye'de iç savaş, ülkenin parçalanması ve İsrail'in bu durumdan faydalanmasından endişe ediyoruz” dedi. Arakçi, Şam’da yönetime geçecek kişilerle Tahran’ın ilişkilerinin “İran devleti ile Suriye'deki Şiilere karşı tutumları ve İsrail ile terörist gruplara olan mesafelerine bağlı olduğunu” kaydetti.

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‘SURİYE TEK PARÇA KALMAMALI’

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından “gelecekte tek bir Suriye devletinden söz edilemeyeceğini” savundu. Suriye’de “İran işgalinin sona erdiğini” savunan Saar, ülkede “belki de federal bir yapı içinde çeşitli azınlıkların özerkliği için çabalamanın mantıklı olduğunu” söyledi.

İsrail ordusunun Esad'ın devrilmesi sonrası Golan Tepeleri’ndeki askersizleştirilmiş bölgeyi aşarak 51 yıl aradan sonra Suriye topraklarına girmesi ve bazı hava saldırıları düzenlemesine ilişkin “İsrail ordusunun Suriye'deki stratejik silah sistemlerini, kimyasal silah kalıntılarını ve uzun menzilli füzeleri aşırılıkçı grupların eline geçmemesi adına” hedef aldıklarını söyledi. Saar, Golan'daki işgal girişiminin de “7 Ekim benzeri bir sınır saldırısını engelleme amaçlı” bir adım olduğunu savundu.

‘KÜRTLERE SALDIRI DURMALI’

Suriye'de Kürt, Dürzi, Hıristiyan ve Alevi azınlığın korunmasının önemli olduğunu söyleyen Saar, ülkenin kuzeyinde SMO’nun SDG’ye düzenlediği saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi. Saar, önceki gün X’te yaptığı paylaşımda da Saar, “IŞİD’e karşı savaşan Kürtlerin saldırılarla karşı karşıya olduğunu” belirterek, “Kürtlerin korunması gerektiğini” söylemişti.