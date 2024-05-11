Toz taşınımı Adana ve Osmaniye'de etkili oldu

Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Adana ve Osmaniye’de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye'de toz taşınımı etkili oldu.

Afrika ve Suriye üzerinden geleh toz bulutu nedeniyle her iki kentte de görüş mesafesi azaldı. Toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta görünmez hale geldi, bazı ilçelerde hava kalitesi de düştü. Bölgede toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.