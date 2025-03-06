Tozu dumana katan yıkıma çevre kirliliğinden ceza

Hatay’da kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda oluşan tozu önlemeye yönelik çalışma yapmayan firmaya belediye tarafından 8 bin 859 TL cezai işlem uygulandı.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların kontrollü olarak yıkımları devam ediyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan hasarlı bir binanın yıkımı esnasında çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbir alınmadan yıkım gerçekleştirildi. Yıkım sonrası toz bulutu bölgeyi etkisi altına alırken o anlar kameraya yansıdı. Durum üzerine harekete geçen Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, çevreye zarar veren ve halk sağlığını riske atan firmaya kabahatler kanunundan 8 bin 859 TL cezai işlem uyguladı.

Samandağ Belediyesi yetkilileri, kent düzeni ve halk sağlığının korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgularken, tüm kişi ve kurumları yıkım ve inşaat faaliyetlerinde çevreye duyarlı davranmaya davet etti.