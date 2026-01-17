TPAO Genel Müdürlüğü'nde görev değişimi: Cem Erdem atandı
Kaynak: AA
AKP Genel Başkanı vew Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem'in ataması yapıldı.