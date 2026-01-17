Giriş / Abone Ol
TPAO Genel Müdürlüğü'nde görev değişimi: Cem Erdem atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cem Erdem atandı.

Güncel
  • 17.01.2026 09:45
  • Giriş: 17.01.2026 09:45
  • Güncelleme: 17.01.2026 10:05
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem atandı.

Atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKP Genel Başkanı vew Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem'in ataması yapıldı.

