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TPAO'nun 2 sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kararına göre, TPAO'nun Kırklareli ve Edirne'de bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Güncel
  • 18.06.2025 09:25
  • Giriş: 18.06.2025 09:25
  • Güncelleme: 18.06.2025 09:35
Kaynak: AA
TPAO'nun 2 sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı
Fotoğraf: AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Kırklareli ve Edirne'de bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Kırklareli ve Edirne'de bulunan 2 ayrı petrol arama ruhsatının süresinin, sahada yapılan doğal gaz keşfine istinaden 7 Ağustos'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

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