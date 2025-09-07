Giriş / Abone Ol
TPAO'nun Kırklareli'nde petrol arama ruhsatı uzatıldı

TPAO’nun Kırklareli’ndeki petrol arama ruhsatı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 7 Ağustos 2027’ye kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ruhsatın 2 yıl süreyle geçerli olacağını duyurdu.

Ekonomi
  • 07.09.2025 09:33
  • Güncelleme: 07.09.2025 09:37
Kaynak: AA
TPAO'nun Kırklareli'nde petrol arama ruhsatı uzatıldı
Foto: Depophotos

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Kırklareli'nde AR/TPO/K/E18-c4 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 7 Ağustos 2025 tarihinden 7 Ağustos 2027’ye uzatılmasına karar verildi.

