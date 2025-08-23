TPAO'nun Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresini 2 yıl uzattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun "AR/TPO/K/F18-b2" pafta numaralı petrol arama ruhsatının, bu yıldan itibaren 2 yıl süreyle 17 Temmuz 2027’ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Ayrıca, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corp., Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources Enerji AŞ’nin Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının da 10 yıl süreyle 14 Ekim 2035'e kadar geçerli olması kararlaştırıldı.