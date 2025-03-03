TPAO'nun üç ildeki petrol arama ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Batman, Mardin ve Siirt illeri sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol arama ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt sınırları içindeki 30 bin 642 hektarlık sahasının petrol arama ruhsatı 1 Ocak 2025'ten 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.