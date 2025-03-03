Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TPAO'nun üç ildeki petrol arama ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı

TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt sınırları içindeki sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı.

Güncel
  • 03.03.2025 10:50
  • Giriş: 03.03.2025 10:50
  • Güncelleme: 03.03.2025 10:54
Kaynak: AA
TPAO'nun üç ildeki petrol arama ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı
Fotoğraf: AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Batman, Mardin ve Siirt illeri sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol arama ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt sınırları içindeki 30 bin 642 hektarlık sahasının petrol arama ruhsatı 1 Ocak 2025'ten 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

BirGün'e Abone Ol