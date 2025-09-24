Giriş / Abone Ol
TPAO ve Petrogas'ın petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri (TPAO) ve Petrogas’ın Tekirdağ’daki petrol işletme ruhatının süresi 5 yıl uzatıldı. Ruhsat 09 Ekim 2030’a kadar geçerli olacak.

Ekonomi
  • 24.09.2025 08:46
  • Giriş: 24.09.2025 08:46
  • Güncelleme: 24.09.2025 09:06
Kaynak: AA
Fotoğraf: Depo Photos

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Petrogas'ın, Tekirdağ'da bulunan petrol işletme ruhsatının süresi 5 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun ve Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin, Tekirdağ'da ARİ/TPOPPG/K/F19-b4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatının süresinin 09.10.2025'ten, 09.10.2030'a kadar uzatılmasına karar verildi.

