TPAO’dan BOTAŞ’a devir: İki ilde petrol ruhsatı el değiştirdi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) İstanbul ve Tekirdağ'da sahip olduğu petrol işletme ruhsatı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) devredildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ'daki ARİ/TPO/K/F20-d1-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatındaki yüzde 100 hissesinin tamamı BOTAŞ'a devredildi.

Ayrıca, TPAO'nun Tekirdağ'da bulunan ARİ/TPO/K/3302 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresi 10 yıl uzatıldı.