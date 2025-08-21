TPAO’dan Karadeniz’de ruhsat uzatma başvurusu

Giriş / Abone Ol
TPAO, Karadeniz’deki 21 petrol arama ruhsatının süresini 3 yıl uzatmak için başvuruda bulundu. Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince Resmi Gazete’de ilan edildi.

Ekonomi
Kaynak: AA
Foto: Depophotos

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'deki deniz yetki alanlarında yer alan 21 petrol arama ruhsatının süresini uzatmak için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 EKİM’DE SÜRESİ DOLUYOR

Buna göre, TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı alanlarında bulunan toplam 21 paftaya ait petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ekim'de sona ereceğini bildirerek her bir ruhsatın 3 yıl süreyle uzatılması için 15 Ağustos tarihinde başvuru yaptı.

TÜRK PETROL KANUNU KAPSAMINDA İLAN

Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince ilan edildi.

