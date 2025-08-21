TPAO’dan Karadeniz’de ruhsat uzatma başvurusu
TPAO, Karadeniz’deki 21 petrol arama ruhsatının süresini 3 yıl uzatmak için başvuruda bulundu. Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince Resmi Gazete’de ilan edildi.
Kaynak: AA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'deki deniz yetki alanlarında yer alan 21 petrol arama ruhsatının süresini uzatmak için başvuruda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
23 EKİM’DE SÜRESİ DOLUYOR
Buna göre, TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı alanlarında bulunan toplam 21 paftaya ait petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ekim'de sona ereceğini bildirerek her bir ruhsatın 3 yıl süreyle uzatılması için 15 Ağustos tarihinde başvuru yaptı.
TÜRK PETROL KANUNU KAPSAMINDA İLAN
Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince ilan edildi.