TPD’den çağrı: Okullarda güvenlik için sosyal politikalar şart

Türkiye’de iki gün içinde iki farklı kentte yaşanan okul saldırıları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki silahlı saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir okulda benzer bir olay yaşandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Psikiyatri Derneği yazılı bir açıklama yayımlayarak, artan şiddet olaylarının yalnızca bireysel değil, toplumsal ve ekonomik koşullar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TPD tarafından yapılan açıklamada "Çözüm; yalnızca bireye odaklanan yaklaşımlarla değil, kapsayıcı sosyal politikalar, eşitlikçi eğitim ortamları ve güçlendirilmiş kamusal destek sistemleriyle mümkündür" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan saldırıdan sonra Kahramanmaraş’ta ikinci bir okul saldırısının olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Hayatını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyor; etkilenen tüm öğrencilere, ailelerine ve eğitimcilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu tür şiddet olayları yalnızca bireysel ruh sağlığıyla sınırlı değildir; içinde şekillendiği ekonomik ve toplumsal koşulların bir yansımasıdır. Eşitsizlikler, yoksulluk, güvencesizlik, dışlanma ve şiddetin normalleştiği ortamlar, bu tür olayların ortaya çıkma riskini artırmaktadır.

Bu nedenle çözüm; yalnızca bireye odaklanan yaklaşımlarla değil, kapsayıcı sosyal politikalar, eşitlikçi eğitim ortamları ve güçlendirilmiş kamusal destek sistemleriyle mümkündür.

Okulların güvenli, kapsayıcı ve destekleyici alanlar olarak güçlendirilmesi; psikososyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve önleyici politikaların kararlılıkla uygulanması hayati önemdedir.

Hayatını yitirenler ve saldırganlarla ilgili haber ve paylaşımlarda, bilgilerin aktarımında sorumlu ve özenli bir dil kullanılmalıdır. Sansasyonel, ayrıntılandırıcı ya da özendirici anlatımlardan kaçınılmalı; kamusal dil, toplumsal iyilik halini ve önleyici yaklaşımı gözetmelidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak, şiddetin toplumsal belirleyicilerini gözeten bütüncül politikaların hayata geçirilmesi çağrımızı yineliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu