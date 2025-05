TPFD ve futbolcular, 3. Lig’de yaş sınırı istemiyor

Olgucan KALKAN – Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda 3’üncü Lig’deki futbolcu uygunluğu konusunda değişikliğe gitmişti. Yeni kararlar birlikte 3’üncü Lig ekipleri gelecek sezondan itibaren 31.12.2000 ve daha öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcu tescil edebilecek. TFF’nin aldığı bu kararın ardından Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, dernek yöneticilerinden Yasin Sülün ve Ceyhun Müderrisoğlu’nun yanı sıra alt liglerde forma giyen birçok futbolcu, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin İstanbul’da bulunan merkezinde bir araya geldi. Dernek başkanı Akyüz ve yöneticilerin yanı sıra alt liglerde forma giyen oyuncular, TFF’nin getirdiği yaş sınırının kaldırılmasını istiyor. Öte yandan 2’nci ve 3’üncü Lig’de oynanan Play-Off karşılaşmalarında da maçların ilk dakikasında futbolcular omuz omuza orta sahada poz vererek karara tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, “TFF'nin 3'üncü Lig'de almış olduğu yaş sınırıyla ilgili Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak fikrimizi belirtmek amacıyla buradayız. Türkiye'nin en önemli spor karar verici kurumu Türkiye Futbol Federasyonu. Evrensel olarak bir karar alındığında uygulanabilir olması, kurumlara yararı olması ve paydaşlarla beraber bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim dernek olarak bu önergenin içerisinde olmamız gerekiyordu. Alınan kararın Türk futbolu adına yararlı olması gerekiyor. 25 yaş üstü oyuncularla ilgili bir kısıtlama getiriliyor. Evrensel kurumlarda bu karar alınır ve bütün paydaşlara bildirilir. 5 yıl gibi bir süre olması ve futbolculara önünüzde 5 yıl var hazırlanın denilmesi gerekiyor. Biz de bunlara karşı önlem alalım. 3'üncü Lig futbolcuları yaşamsal para kazanıyor. Bir çocuk 3'üncü Lig'de oynuyorsa o bir işçidir. İyi bir işçi 80 bin TL kazanıyorsa, 3'üncü Lig'de bir futbolcu en fazla 150 bin TL kazanıyor. Oyuncunun ailesi var, 15 yıllık futbolculuk kariyeri var. 25 yaşından sonra yeni bir hayata nasıl başlayabileceğinin ne kadar zor olduğunu görebiliyoruz. 35 yaşında dışarı çıktığımızda da çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Futbolculuk hayatımız bitmiş ve yeni bir hayat kurmamız gerekiyor. 3'üncü Lig'de gelir seviyesi az olan futbolculara 25 yaşında bir engel koyunca hayata yeniden başlayacak bir oyuncu grubuyla karşılaşıyoruz. Federasyonumuzun aldığı kararı tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Kulüplerin yararına olabilir. Bunu anlıyoruz. Gelir seviyesi düşük. 3'üncü Lig kulüpleriyle ilgili bir çalışma yapılıyorsa; gelirleri nasıl artırabiliriz olmalı. Saha, tesis uygunluğuyla ilgili kriterler gelebilir. Şartları sağlayabilen kulüpler 3'üncü Lig'de olsun. Bir kısıtlama getirerek, genç oyuncuları oynatarak bu başarı sağlamaz. Ortak paydada buluşup, rekabet yaratmak başarı sağlar. Kısıtlamanın olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu kararın revize edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘FEDERASYON KENDİ PENCERESİNDEN KARARIN OLUMLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ’

Kararın değişmesiyle ilgili çalışmalarının devam edeceğini, ancak değişmemesi halinde de bu kuralın 5 yıl sonra yürürlüğe konulması gerektiğini belirten Akyüz, “Federasyonda Mecnun başkanla bu konu için konuştuk. Ancak çok doğru bir ortam yakalayamadık. Federasyon kendi penceresinden kararın olumlu olduğunu söyledi. Biz de futbolun 3 tane paydaşı olduğunu düşünüyoruz. TFF, kulüpler ve futbolcular. Kendi bütçesiyle hareket etmeyen birçok kulübümüz var. Futbola arzulu olan şirketler futbolun içine girerek futbolcuya gereğinden fazla para veriyorlar. Kulüpler arasında denge sağlamak için alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Buradan para kazanan grubu es geçmeleri, bunların hayatında nasıl bir etki yaratacağıyla ilgili olarak bir çalışma yapılmadığını düşünüyorum. TPFD olarak bu olayla müthiş bir birliktelik sağlanacak. Tekrar oturulup, konuşulmalı. Kural değişmeyecek kararı çıkarsa 5 yıl sonra bu kural olacak diyeceğiz. Herkes kendine önlem alsın denilmesi gerekiyor. Dünyanın her yerinde bu kurallar bu şekilde ilerlemektedir. Türkiye'de yabancı kuralı senede 3 kere değişebiliyor. Hakemlerle ilgili kararlar sezon içinde değişebiliyor. Yaşamsal olarak buradan para kazanan oyuncuların gelecekleriyle ilgili hiçbir düşünce çıkmıyor” diye konuştu.

YASİN SÜLÜN: KİMSENİN MAĞDUR OLMASINI VE KISITLAMAYA GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ

Alt liglerde kimsenin mağdur olmaması için kısıtlama getirilmesini istemediklerini söyleyen Yasin Sülün, “Ben Beşiktaş Kulübü'nün altyapısına 13 senemi verdim. Altyapıdan yetişmiş bir futbolcu olarak gençlerin yanında olduğumuzu söylüyoruz. 25-26 yaşındaki gençlerin mağdur olması bizim için bir sorun. Kimsenin mağdur olmasını ve kısıtlamaya girmesini istemiyoruz. Türk futbolunun gelişimi için paydaşlarla beraber oturup konuşabiliriz. Bunu 3-4-5 seneye yayabiliriz. Oynama şartlarını değiştirip, yaş sınırlarını bölebiliriz. Ben 18 yaşında otobüsle gidip, gelen bir genç olarak televizyondan seyrettiğim ağabeylerimle 3 ay sonra mücadele edebiliyorsam her genç yapabilir diye düşünüyorum. Amatör ve 3'üncü Lig'deki şartların uygun olmadığını düşünüyorum. Tesis, saha, fiziksel ve maddi yönden sıkıntı yaşıyorlar. Ben 3'üncü Lig'de hiçbir futbolcunun kulüple iyi ayrıldığını görmedim. Hep bir kargaşa var. Aslında bunu düzeltmek gerekiyor. Çocukların kafası daha fazla futbolun dışındaki şeylerle ilgili. Ben sahada 18 yaşında mı, 35 yaşında mı diye bakmam. Futbolcu iyiyse, yeteneklidir değilse değildir. Buna karar verebilecek başkanlar da var. Takımına uygun görmüyorsa 25-26 yaşındaki çocuğu takımına almayabilir. 17 yaşındakini alır. 10 senelik nesli çöpe atmak bence radikal bir karar. Oturup, konuşarak yeniden planlanabilir” şeklinde konuştu.

CEYHUN MÜDERRİSOĞLU: ALINAN KARARIN İNANILMAZ DERECEDE YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Alınan kararın son derece yanlış olduğuna dikkat çeken Ceyhun Müderrisoğlu, “Ben uzun yıllar Galatasaray akademisinde antrenörlük yaptım. 4 yıldır da alt liglerde antrenörlük yapıyorum, tamamen olayın içindeyim. TFF’nin aldığı kararın hiçbir mantığa dayandığını düşünmüyorum. Oyuncu gelişimine de katkı sağlayacağına inanmıyorum. Federasyonumuzun aldığı kararlar her sene değişebiliyor. Eğer bir karar alınıp, uygulanacaksa daha önceden kulüplere iletilmesi, zaman tanınması gerekiyor ki kulüpler de ona göre planlama yapsın. Örnek vereyim, bir kulüp seneye kontenjanın 2003 doğumlu olacağını düşünerek belki 2, 3 tane oyuncu transfer etmiş olacak. Ama sabah bir kalkıyorlar federasyon böyle bir karar almış. Bu kararın hiçbir oyuncunun gelişimine katkı sağlayacağını düşünmüyoruz. Ülkemizde akademilerde büyük kulüpler dışında diğer kulüplerin eğitiminde yetersizlik olduğunu biliyoruz. Oyuncu zaten yeterli eğitimini akademide geliştiremediği zaman gelişimini yaş olarak daha geç tamamlayacaktır. Siz bu kararı alarak oyuncunun önünü tamamen kapatıyorsunuz. Geçmişte birçok örneği vardır. 25 yaşından sonra A Milli Takım’da oynayan oyuncu yok mudur, vardır. Gelişiminin geç tamamlayıp, futbolunun en verimli çağlarında siz bu oyuncunun hakkını kısıtlıyorsunuz. 3’üncü Lig’de kulüpler arasında maddiyat olarak inanılmaz farklar var. Ben son olarak Kahramanmaraş’ta çalışmıştım. Aynı şehrin iki takımı arasında inanılmaz fark var. Bir kulüp antrenmana gitmekte, otobüs bulmakta zorlanırken, diğer kulübün olanakları 1’inci Lig değerlerinde. Buradaki dengesizliği ortadan kaldırmak gerekir. Genç oyuncu teşvik etmek istiyorsak federasyonun ödül sistemiyle bir kural getirilebilir, kısıtlama değil. En çok genç oyuncuyu kim oynatmış ? Federasyon ona göre bir teşvik belirler, o parayı da akademinizde kullanmak şartıyla size takdim ediyoruz. A takım seviyesinde kullanacaksanız bu parayı alamazsanız derseniz akademilere daha çok önem verdiğinizi gösterirsiniz. Alınan kararın inanılmaz derecede yanlış olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımızın hem gelişimini olumsuz anlamda etkileyecek ve 25 yaşını doldurmuş oyuncuların bundan sonra yaşamlarını sürdürmekte çok zorlanacaklarına inanıyorum. Alınan karardan futbolun paydaşlarıyla bir araya gelerek dönülmesinin Türk futbolu adına yararlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YASİN PALAZ: HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KONTENJAN OLMASINI İSTEMİYORUZ

Uzun süre alt liglerde top koşturan Yasin Palaz, futbolcular adına yaptığı açıklamada, 3'üncü Lig'de kontenjan olmasını istemediklerini dile getirdi. Getirilen kuralın binlerce futbolcuyu etkileyeceğini belirten Yasin Palaz, “Arkadaşlarımız sadece buradaki oyuncular için burada değil. 2’nci Lig, 3’üncü Lig, BAL hatta 1’inci Lig’deki bütün oyuncuların etkilenmemesi, bu etkilenme sonucunda profesyonel hayatlarının sekteye uğramaması doğru, ahlaklı, iyi bir şekilde yaptıkları işlerden muaf kalmaması için buradayız. Sadece belirli bir kesme hitap etmek istemiyoruz. Burada herkes herkesi düşünüp o şekilde hareket ediyor. Buradaki var olan kuralı bir günde, kimseyle herhangi bir diyaloğa girmeden, iletişime geçmeden, çok da fikir almadan bir anda uygulamaları belki de binlerce insanı etkileyecek. Bizim düşüncemiz herhangi bir kontenjanın olmaması. 2’nci Lig’deki bir kontenjanı kaldırabiliyorlarsa buraya da hemen 5 kişilik bir kural koyabiliyorlarsa biz de genç, tecrübeli futbolcular olarak diyoruz ki bir kontenjan olmasın. Kim iyiyse, kimin ne kadar maddi gücü varsa herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Hocasını, futbolcusunu seçerken belirli kriterler arayacaklarsa futbolu nasıl yukarı taşıyabiliriz adına yapsınlar. Bizim istediğimiz bu. Herhangi bir şekilde kontenjan olmasını istemiyoruz. Burada bizim derdimiz tecrübeliler oynasın, gençler oynamasın değil. Biz zaten gençlerin, eski dönemlerdeki yanlış örneklerden, doğru örneklere geçiş sağlamaya çalışan ağabeyleriyiz. Sahanın içinde doğru örnekler olmaya çalışan insanlarız. Barış Alper’in Keçiörengücü’nden nasıl çıktığını herkes biliyor. Emre Akbaba’nın Alanya’dan Galatasaray’a nasıl gittiğini herkes biliyor. Abdülkerim’in A Milli Takım oynadığını, Samet Akaydın’ın nasıl Sancaktepe’den çıkıp, aşama aşama gidip Fenerbahçe ve milli takım gördüğünü herkes biliyor. Biz bu örneklere Zeki Çelik’i, Çağlar Söyüncü’yü ekleyebiliriz. Bu oyuncular oynarken yanlarında tecrübeli, ligin iç dinamiğini bilen oyuncularla yükseldiler. Çağlar Söyüncü, yurt dışına giderken yanında Sinan Osmanoğlu vardı. Sinan Osmanoğlu, 3 gün önce Gençlerbirliği ile yine Süper Lig’e çıktı. Bizim söylemeye çalıştığımız şeyler bunlar. Kim iyiyse 18 yaşından 40 yaşına kadar, yaşın bir önemi yok. Yukarıda pasaport oynamıyor diyorlar ya aşağıda da kimlik oynamıyor. Rakam, yaş sadece sayılardan ibaret. Bizim insanımız 40 yaşındaki Ronaldo’yu televizyonda görünce ekranı öpüyor. Ama 33 yaşında x bir oyuncu şampiyon olup, başarı kazandığında çok yaşlı ya diyor. Buna böyle bakabiliyorlarsa Süper Lig’deki takımlarımızın 37 yaşındaki oyunculara 3’er, 4’er milyon Euro para verip oynatıyorsak, alt yapıdan çıkartmaya çalıştığımız oyunculardan bahsedemeyiz” diye konuştu.

‘BİR KURAL KOYULMALIYSA BU PEYDER PEY, ETAP ETAP YAPILMALI’

Alt ligler için bir kural konulmak isteniyorsa bunun etap etap gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yasin Palaz, “Buradaki problem 3’üncü Lig’de Play-Off müsabakaları devam ederken, bir anda hiçbir şekilde ortada olmayan kuralı bir anda ortaya çıkartıp, final maçı oynayacak adamın kafasında bile soru işareti yaratacak düzeyde bir şeyleri planlamıyorlar diye düşünüyoruz. Bütün maçlarda bir tepki verildi. Rakip olacak adamlar, omuz omuza verip kendileri, arkadaşları, rakipteki bir futbolcu kardeşi için mücadele etti. Benim 7 coğrafi bölgede de oynama şansım oldu. Benim için çok kıymetli. Her dilden her dinden her ırktan insan gördüm. Ama ben çıktığım zaman bir kontenjan yoktu. Hiçbir kural yokken biz çıkıp oynadık. Bir şekilde futbol hayatımızı sürdürdük. Saffet başkanımızın da dediği gibi belirli planlamalarla, kimselerin içerisinde olmadan, kimseyle yol yürümeden, yeteneklerimizi ve karakterimizi doğru yansıttığımız için 20 sene boyuncu tercih edildik. Biz 20 sene gördük geçirdik. Bundan sonraki nesiller için daha doğru adımlar atılmalı. Bir kural koyulmalıysa bu peyderpey, etap etap yapılmalı. Bir gecede kural çıkartıp, bütün oyuncuların etkilenmesi şeklinde değil. Bu protestoları 3’üncü Lig’de oynayan arkadaşlarımız yaptı. Bugün 2’nci Lig Play-Off müsabakaları var. O maçlar da futbolcu kardeşlerimiz gelecek nesiller de bu sıkıntıları yaşamasın diye yine protestosunu gösterecek. Bizim burada derdimiz birileriyle kavga etmek, ters düşmek değil. Herkesin sağlıklı şekilde işlerine, futbol hayatlarına devam etmesini sağlamak. Beraber bunu ilerletmek. Gerçekten düşündükleri genç kardeşlerimize doğru bir yol haritası çizmek bizim gayemiz. Bu protestolar, bu kararlar alındığı sürece maalesef devam edecek. Biz de bunun arkasında bütün futbolcular olarak gelecek nesillere bir şeyler aktarmak adına karşılık vermeye devam edeceğiz” dedi.

SÜPER LİG VE AVRUPA’DA FORMA GİYEN İSİMLERDEN DESTEK

Öte yandan TFF’nin kuralın değişeceğini açıklamasının ardından Süper Lig ve Avrupa’da forma milli futbolcular da 3’üncü Lig’de forma giyen oyuncular için yaş sınırı getirilmemesi yönünde paylaşımlarda yaptı. Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Benfica’da Türkiye’yi temsil eden Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydın, Bodrum FK'da forma giyen Taylan Antalyalı yaptıkları paylaşımlarla alt liglerde yaş sınırına karşı olduklarını dile getirdi.