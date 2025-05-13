TPI Kompozit işçileri insanca yaşayacak ücret talebiyle grevde

Emek Servisi

İzmir’in Sasalı ve Menemen ilçelerinde kurulu TPI Kompozit fabrikalarında çalışan yaklaşık 2 bin 300 işçi, toplu pazarlık görüşmelerinin tıkanması üzerine greve çıktı.

TPI Kompozit’in İzmir fabrikalarında uzun süredir devam eden görüşmeler, işverenin yüzde 30 zam teklifini güncellememesi ve işçilerin taleplerini görmezden gelmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı.

Grev, önceki gece fabrikalarda üretimin tamamen durması ile başladı. Bu sabah fabrika önündeki grev alanında buluşan yüzlerce işçi coşkuyla halay çekerek “Dayanışma ruhuyla direnişi sürdüreceğiz” dedi.

ABD sermayeli TPI, her yıl düzenli büyüme açıklarken bu büyüme işçilere yansımadı. Petrol-İş, “Büyümeye rağmen işçiler bu gelişmeden pay alamıyor, aksine giderek daha fazla yoksulluğa itiliyor. Bu nedenle TPI işçileri, emeklerinin karşılığını almak için grev kararı aldı” açıklamasında bulundu.

Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz yaptığı konuşmada, “Bu işçilerin hakkı ödenemez. İşveren artık bu emeğin karşılığını vermek zorunda. Müzakereye hazırız ama hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz” diyerek mücadele kararlılığını vurguladı. Akyüz, konuşmasının devamında işverenlere seslenerek, “İnsanca yaşayacak ücret ve hak vermek sizlerin görevi” ifadelerini kullandı.