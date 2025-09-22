TPI’da işçilerin direnişi sürüyor: Bizi kaderimize terk ettiler

ABD merkezli TPI Composites’in İzmir’deki fabrikalarında çalışan işçilerin grevi 4 ayı geride bıraktı. Fabrikaların XCS Composites’e devredildiği açıklansa da 2 bin 800 işçi hâlâ ücret alamadı. Belirsizlik büyürken işçiler, “Bizi kaderimize terk ettiler” diyerek tepki gösterdi.

TPI Composites’in İzmir Menemen Serbest Bölge ve Çiğli-Sasalı’daki fabrikalarında çalışan işçiler, 13 Mayıs’ta greve çıktı. İşverenin yüzde 80 teklifini kabul etmeyen Petrol-İş üyesi işçiler, grev boyunca ne ücret alabildi ne de geleceğine dair güvence bulabildi.

TPI’nın 11 Ağustos’ta ABD’de iflas başvurusu yapmasının ardından fabrikaların XCS Composites’e devredildiği açıklandı. Ancak bu devir işçilerin kaygılarını gidermedi. “Haklarımızı kimden talep edeceğiz?” sorusu hâlâ yanıt bulmuş değil.

GREVİMİZ DEVAM EDİYOR

TPI işçileri, fabrikanın kapatılacağı söylentileri üzerine bilgi almak üzere topluca sendika binasına gitti. Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Cem Turan, işçilerin yoğun talebi üzerine yaptığı açıklamada, “XCS Composites’in avukatı ile temas halindeyiz. Resmî evraklarla iflas etmiş bir fabrika yok. Genel merkezimiz de süreci araştırıyor. Grevimiz devam ediyor” dedi.

BİZİ KADERİMİZE TERK ETTİLER

Grev boyunca ücret alamayan işçiler, yaşamlarını sürdürmekte zorlandıklarını ifade etti. Bir işçi, “Dört aydır maaş alamıyoruz. Bu kadar insanı kaderine terk ettiler” diyerek tepki gösterdi. Başka bir işçi ise, “Haklarımızı istiyoruz. Bu belirsizlik son bulmalı” dedi.