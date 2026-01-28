Trabzon Belediye Başkanı: "Uğurcan, Fenerbahçe'ye gitseydi basın toplantısı düzenleyecektim"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uğurcan Çakır ve Christ Inao Oulai’nin transfer süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç, kulübün hassasiyetlerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine vurgu yaptı.

Genç, 61saat’e verdiği röportajda Trabzonspor’un gündemindeki iki isim olan Uğurcan Çakır ve Christ Inao Oulai hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Christ Inao Oulai’nin transferiyle ilgili konuşan Genç, genç oyuncuların kulübe katkı sağlamasının öncelik olduğunu belirterek şunları söyledi.

"DİKKATLİ OLUNMALI"

“Oulai konusunda kurumsal mali disiplin ve sürdürülebilirlik açısından dikkatli olunmalı. Çok genç bir oyuncu ve Trabzonspor’a biraz daha hizmet etmesini istiyoruz.

Elbette iyi bir teklif gelirse alternatifler bulunabilir ancak şu aşamada elde tutulmasından yanayım.”

Uğurcan Çakır’ın transfer sürecine de değinen Ahmet Metin Genç, “Uğurcan’ın Fenerbahçe’ye gitmesi durumunda bunu kamuoyuna açık şekilde eleştireceğimi yönetime de söyledim. Gitseydi basın toplantısı düzenleyecektim” dedi.

Uğurcan’ın Galatasaray’a transferi hatırlatıldığında ise Genç, “Rakibe oyuncu vermek her zaman tartışmalı bir konu. Uğurcan, Trabzonspor’un şampiyonluklarında önemli pay sahibi oldu. Değerini bulduğu bir transferle kulübe ekonomik katkı sağladı. Yine de gönlümüz Avrupa’ya gitmesinden yanaydı. Galatasaray’a gitmesine üzüldük” şeklinde konuştu.