Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde rekor seviyede açık: Giderler kontrolden çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin gelir-gider dengesi bozulmaya devam ediyor. AKP’li Başkan Ahmet Metin Genç yönetimindeki belediyede bütçe açığı, son üç yılda katlanarak arttı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, belediyenin 2025 yılı faaliyet raporuna göre, yaklaşık 7 milyar 200 milyon lira gelir elde edilirken, giderler 9 milyar 560 milyon liraya ulaştı. Böylece bütçede yaklaşık 2 milyar 300 milyon liralık açık oluştu. Söz konusu giderlerin 584 milyon lirasını faiz ödemeleri oluşturdu.

HER YIL ARTAN AÇIK

Veriler, bütçe açığındaki artışın yıllara yayıldığını ortaya koydu.

2023 yılında belediyenin geliri yaklaşık 2 milyar 918 milyon lira, gideri ise 3 milyar 672 milyon lira olarak kaydedildi. Bu dönemde açık 750 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

2024’te ise gelir 4 milyar 622 milyon liraya yükselirken, giderler 6 milyar liraya çıktı. Böylece açık yaklaşık 1 milyar 400 milyon liraya ulaştı.

2025 yılı itibarıyla açık en yüksek seviyesine çıkarak 2,3 milyar lirayı buldu.

CHP’DEN TEPKİ: “BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENİYOR”

Bütçe tablosuna tepki göstereren CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak şu ifadeleri kullandı:

“Ortada 7,21 milyar liralık gelir varken 9,57 milyar liralık gider yaratan bu anlayışa soruyoruz:

Bu açığı hangi kararlarla, kimler adına oluşturdunuz?

İki yıl içinde bütçe açığını 756 milyon liradan 2,36 milyar liraya çıkaran bu yönetim, bu şehri hangi hesapla borç batağına sürüklemiştir?”

Faiz ödemelerine de dikkat çeken Bak, “Kasadan çıkan 584 milyon liralık faiz ödemesi, bu şehrin kaynaklarının hizmete değil borca ve yanlış tercihlere kurban edildiğinin en açık kanıtıdır” dedi.