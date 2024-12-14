Trabzon'da 168, Giresun'da 215 yerleşim yolu, kardan kapandı

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 168, Giresun'da 215 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm ekiplerimiz 7/24 görev başındadır. Karla mücadele çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam etmektedir. Ekiplerimizin çalışmalarına destek olmak ve güvenli yolculuk yapabilmek adına sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını, özellikle yayla yollarını kullanmamalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımız her türlü olumsuzluğu Alo 153 iletişim hattımıza bildirebilirler" denildi. (DHA)